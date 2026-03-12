В Приморье депутаты за закрытыми дверями лишили главу района миллионной премии

Депутаты Думы Надеждинского района на закрытом заседании 11 марта по требованию прокуратуры отменили решение о единовременной выплате в 1 млн рублей главе муниципалитета Максиму Якимову. Заседание прошло в условиях конфликта вокруг работы думы: руководство обвиняет часть активистов и помощников депутатов в саботаже, оппозиционные избранники говорят о закрытости и попытке спрятать смену позиции по премии от избирателей, сообщает ИА PrimaMedia.
Оппозиционный депутат райдумы Олег Григорьев (избран он КПРФ, из партии исключен) утверждает, что жителей на заседании фактически отстранили от участия. По его словам, в думу с вопросом к председателю пришел, в том числе, участник СВО с наградами, но ему отказали в присутствии.
— Непонятно, какое обоснование? У нас секретные вопросы рассматривают? Жители начали возмущаться, — говорит он.
Поначалу заседание перенесли в небольшой кабинет, где собирались работать в узком составе: «Решили провести заседание в кабинете на пять человек и загнать туда 13 человек вместе с прокурором. Три депутата, я в их числе, не согласились».
В итоге заседание все же провели в привычном зале, но с запретом аудио— и видеозаписи.
Закрытый формат заседания, по его мнению, связан с репутационными рисками для думского большинства: «Депутаты проголосовали сначала за премию, а сейчас они голосовали против премии, и в лице своих избирателей они выглядят не очень хорошо».
Зампред Думы Надеждинского района Сергей Селиванов («Единая Россия») подтвердил, что депутаты удовлетворили протест прокуратуры и отменили решение о премировании главы.
«На одном из предыдущих заседаний нами было принято решение о премировании главы. Было поименное голосование, а согласно нашему регламенту, Уставу, если проводим поименное голосование, требуется комиссия для подсчетов результатов голосования. Но мы не соблюли данную процедуру. Председателю комиссии по законности Тихонову Кириллу Олеговичу (ЛДПР) председатель Думы района по этому поводу уже сделал замечание, т.к. он не проследил за регламентом», — сказал вице-спикер ИА PrimaMedia.
Однако непубличность рабочего мероприятия, по словам Селиванова, стала реакцией на поведение части традиционно присутствующих на заседаниях активистов.
— Есть определенный состав граждан, некоторые из них — помощники депутатов, которые регулярно саботируют заседания. Ведут себя некорректно, на замечания и призывы соблюдать регламент не реагируют, тычут в лицо камерами прямо на заседании, говорят на повышенных тонах, не соблюдают элементарную этику поведения, — заявил зампред.
Именно поэтому, по его версии, большинством голосов и решили провести заседание в закрытом формате — он предусмотрен уставом муниципалитета. По итогу слушателей пустили с условием соблюдения приличий и ограничений.
— Чтобы исключить этот хайп и хейт*. Мы работаем в конструктивном диалоге, — уточнил он.
Селиванов добавил, что протест прокуратуры по премии был удовлетворен, но это не означает отказа от поощрений в принципе.
— Если в дальнейшем администрация района выйдет с инициативой о премировании, вопрос также будет рассмотрен. Сейчас его в повестке не было. Но премирование проводится каждый год, — отметил зампред.
При этом он считает, что оценка работы администрации не должна сводиться только к обсуждению премии.
— В любом муниципалитете всегда можно найти больше нерешенных проблем, чем решенных. Администрация района работает: глава, заместители, специалисты. Бывает и в праздники, и днем, и ночью. Кто-то это видит, а кто-то видит, но не хочет это замечать. Сейчас быть главой района и вообще чиновником, который принимает на себя ответственность, не очень легко, — сказал собеседник агентства, указав на структурные отличия Надеждинского района: «Официально в нем проживает больше 40 тысяч человек, но по факту в два раза больше. Нагрузка большая, а штат и ресурсы — не соответствуют».
В декабре 2025 года Дума Надеждинского района одобрила единовременную премию Максиму Якимову в размере 1 млн рублей за достижения в сфере реализации нацпроектов и социально‑экономического развития территории. Уже тогда часть депутатов и жители критиковали решение, указывая на многомесячные перебои с водой и состояние дорог.
Прокуратура, проверив обстоятельства, внесла протест, указав на нарушения при поименном голосовании и отсутствие у депутатов полной информации о проблемах жизнеобеспечения в районе. После этого думе пришлось вернуться к вопросу на мартовском заседании, результатом которого стала отмена премии и новая волна споров о прозрачности работы представительного органа.
*ажиотаж, ненависть.