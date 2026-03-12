В Приморье депутаты за закрытыми дверями лишили главу района миллионной премии

— В любом муниципалитете всегда можно найти больше нерешенных проблем, чем решенных. Администрация района работает: глава, заместители, специалисты. Бывает и в праздники, и днем, и ночью. Кто-то это видит, а кто-то видит, но не хочет это замечать. Сейчас быть главой района и вообще чиновником, который принимает на себя ответственность, не очень легко, — сказал собеседник агентства, указав на структурные отличия Надеждинского района: «Официально в нем проживает больше 40 тысяч человек, но по факту в два раза больше. Нагрузка большая, а штат и ресурсы — не соответствуют».