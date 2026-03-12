Медведев: зомби-апокалипсис может стать реальностью

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что зомби-апокалипсис в будущем может перестать быть фантастикой. Такое мнение он высказал в статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт».
По словам Медведева, новые исследования в области биологии и генетики, а также изучение распространения эпидемий создают серьезные риски. Он отметил, что США сформировали глобальную военно-биологическую сеть примерно из 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и странах СНГ.
«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале “The Last of Us”, может стать не такой уж фантастикой», — написал Медведев.
Он также предупредил, что развитие синтетической биологии и технологий редактирования генома повышает риски создания биологического оружия и его попадания в руки террористических групп.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что политика Дональда Трампа грозит третьей мировой войной, которая может начаться в любой момент. Это произойдет, по мнению зампреда Совбеза России, если президент США не изменит свою политику, которая разжигает огонь новой глобальной войны.