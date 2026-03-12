Ричмонд
Макгрегор сообщил, что власти США переехали в бронированные жилые дома

Бывший советник Пентагона сообщил, что власти США незаметно переехали в укрепленные военные дома недалеко от Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Власти США незаметно перебираются в бронированные жилые дома близ Вашингтона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа незаметно переехали в укрепленные военные жилые дома недалеко от Вашингтона», — написал он в социальной сети X*.

Пока полковник не объяснил, что это может значить. Однако комментаторы под постом высказали мнение, что подобное поведение чиновников связано с угрозой их безопасности из-за развязанного американцами конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что на военную базу в Луизиане, где стоят самолеты-бомбардировщики с ядерным оружием, прилетел загадочный дрон, после чего среди военнослужащих воцарилась паника.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

