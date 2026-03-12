Дмитриев: США теперь лучше понимают роль нефти и газа РФ в мировой экономике

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, касающихся в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам конфликта необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.