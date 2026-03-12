Дмитриев: США теперь лучше понимают роль нефти и газа РФ в мировой экономике

США начали лучше понимать роль нефти и газа РФ в обеспечении стабильности мировой экономики. Об этом в четверг, 12 марта, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Политик отметил, что в Белом доме также начали понимать неэффективность санкций против России.
— По поручению президента (РФ Владимира Путина, — прим. «ВМ») посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США, — написал Дмитриев в своем канале в МАХ.
Также спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились оставаться на связи.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, касающихся в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам конфликта необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.