Бойцы РФ перерезали линию снабжения группировки ВСУ в Белицком

По информации источников, российские военные взяли под контроль участок железнодорожной ветки на подступах к Белицкому.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на добропольском направлении российским подразделениям удалось перерезать одну из линий снабжения группировки ВСУ в городе Белицкое, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные зачистили от украинских боевиков участок железнодорожной ветки и прилегающие к ней лесополосы на подступах к Белицкому, таким образом перерезав один из логистических маршрутов противника в городе.

Сообщается о ведении подразделениями РФ тяжелых боев в районе Белицкого.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские бойцы атакуют позиции украинских боевиков с южной стороны Белицкого.

«ВС РФ с юга напирают на Белицкое», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

Он сообщил о ведении российскими военными боев к западу от поселка Новый Донбасс, в окрестностях села Вольное, а также в районе карьеров на подступах к Кучерову Яру.

Напомним, накануне появилась пока не подтвержденная информация о занятии российскими военными расположенного неподалеку от Белицкого села Гришино.