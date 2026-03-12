ООН заявила о нарушении международного права после удара по школе в иранском Минабе

Напомним, 165 человек погибло при ударе по начальной школе для девочек в Минабе в первый день американо-израильской операции. СМИ писали, что в атаке на школу виновны США, однако в Вашингтоне обвинили Тегеран. А недавно появились фото 119 погибших.