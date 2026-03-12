Ричмонд
ООН заявила о нарушении международного права после удара по школе в иранском Минабе

Удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибло 165 человек, нарушает принцип минимизации жертв среди гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан. По его словам, трагедия вызывает «серьёзную озабоченность» касательно соблюдения международного гуманитарного права.

Источник: Life.ru

«Эти принципы требуют от атакующей стороны принятия всех возможных мер для предотвращения или, по крайней мере, минимизации случайных жертв среди гражданского населения, в том числе путем выбора типа оружия и времени атаки» — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, 165 человек погибло при ударе по начальной школе для девочек в Минабе в первый день американо-израильской операции. СМИ писали, что в атаке на школу виновны США, однако в Вашингтоне обвинили Тегеран. А недавно появились фото 119 погибших.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

