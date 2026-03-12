Глава РФПИ Дмитриев заявил о понимании США роли российской нефти и газа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены санкций против нефтяного сектора ряда стран. По его словам, это может быть сделано для сдерживания роста цен на энергоресурсы на фоне войны в Иране. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.