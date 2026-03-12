Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев заявил о понимании США роли российской нефти и газа

США начинают осознавать неэффективность санкций против России.

США начинают осознавать неэффективность санкций против России. Об этом 12 марта заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, во время визита в США он встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию России и Соединенных Штатов.

На переговорах обсуждались проекты, которые могут способствовать восстановлению российско-американских отношений.

Дмитриев отметил, что в ходе встречи также рассматривалась ситуация на мировых энергетических рынках, осложнившаяся на фоне конфликта вокруг Ирана.

По его словам, многие страны, включая США, начинают лучше понимать значение российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.

Он также заявил, что ряд государств приходит к выводу о неэффективности и деструктивности санкций против России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены санкций против нефтяного сектора ряда стран. По его словам, это может быть сделано для сдерживания роста цен на энергоресурсы на фоне войны в Иране. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом не обсуждал вопрос снятия американских санкций с России.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что решение о возможной отмене ограничений в отношении нефтяного сектора отдельных стран будет принимать президент США.

