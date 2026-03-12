США осознают важность российской нефти и газа для мировой экономики и неэффективность санкций против России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что у Штатов открываются глаза в отношении Москвы. Свое мнение по этому вопросу представитель Кремля высказал в личном блоге соцсети Max после переговоров с США.