Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Понимают ключевую роль»: в США открывают глаза в отношении России

Дмитриев: США стали лучше понимать роль нефти и газа РФ в мировой экономике.

Источник: Комсомольская правда

США осознают важность российской нефти и газа для мировой экономики и неэффективность санкций против России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что у Штатов открываются глаза в отношении Москвы. Свое мнение по этому вопросу представитель Кремля высказал в личном блоге соцсети Max после переговоров с США.

«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — резюмировал Дмитриев по итогам встречи Москвы и Вашингтона.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас разгорается мировой кризис из-за высокой цены энергоресурсов. Этому стали причиной санкции, введенные Европой, а также война на Ближнем Востоке. Страны ЕС уже сталкиваются с проблемами из-за энергоресурсов, ситуация может усугубиться.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше