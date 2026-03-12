США осознают важность российской нефти и газа для мировой экономики и неэффективность санкций против России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что у Штатов открываются глаза в отношении Москвы. Свое мнение по этому вопросу представитель Кремля высказал в личном блоге соцсети Max после переговоров с США.
«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — резюмировал Дмитриев по итогам встречи Москвы и Вашингтона.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас разгорается мировой кризис из-за высокой цены энергоресурсов. Этому стали причиной санкции, введенные Европой, а также война на Ближнем Востоке. Страны ЕС уже сталкиваются с проблемами из-за энергоресурсов, ситуация может усугубиться.