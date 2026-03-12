Ричмонд
Зеленский пожаловался на давление со стороны США

Владимир Зеленский заявил о наличии давления со стороны США для завершения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил о давлении со стороны США для завершения украинского конфликта и отсутствии сильного давления на Россию, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на РФ, а не на меня», — приводит информационное агентство слова главы киевского режима из одного из интервью.

Отмечается, что Зеленский высказался об этом через неделю после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство им, подчеркнув, что украинскому политику необходимо «взять себя в руки» и пойти на сделку.

Как ранее заявил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, Киев больше не входит в число интересов Трампа и киевскому режиму нужно перестать надеяться и на военную помощь США, и на поддержку на переговорах.

