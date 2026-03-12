Politico рассказало о «саморазрушительных» заявлениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил риторику в отношении как критиков, так и союзников, из-за недостаточной, по его мнению, поддержки со стороны Запада, а также внешнего давления в вопросах переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico, проанализировавшая последние публичные выступления Зеленского.