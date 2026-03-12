Ричмонд
Politico рассказало о «саморазрушительных» заявлениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил риторику в отношении как критиков, так и союзников, из-за недостаточной, по его мнению, поддержки со стороны Запада, а также внешнего давления в вопросах переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico, проанализировавшая последние публичные выступления Зеленского.

Источник: Reuters

«Разочарование [союзниками] приводит к ужесточению риторики», — рассказал бывший советник Зеленского, пожелавший остаться анонимным из-за хороших отношений с президентом. По его мнению, «это замкнутый круг, который становится саморазрушительным», а причины недовольства украинского лидера связаны с ситуацией вокруг мирных переговоров и угрозой срыва финансовой поддержки Запада.

Более жесткий тон Зеленского, пишет Politico, может оттолкнуть союзников Украины, которая нуждается в партнерах в вопросах денег, поставок оружия и дипломатической поддержке.

Материал дополняется.