Украина отказалась пускать экспертов на «Дружбу» в предложенную Венгрией дату

Украина отказалась принимать венгерскую комиссию в предложенные сроки для осмотра остановленного нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в ноте украинского МИД, направленной в посольство Венгрии, документ публикует Hromadske.
Киев предложил венгерской стороне согласовать новые даты дипломатическими каналами.
«Для украинской стороны предложенные в указанной ноте посольства сроки визита неприемлемы», — говорится в документе.
Ранее официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что делегация уже выехала, но неясно, пустят ли её. В украинском МИД прибывших назвали «туристами без официального статуса».
Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию 27 января, сославшись на повреждения. В ответ Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки.
