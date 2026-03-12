Украина отказалась пускать экспертов на «Дружбу» в предложенную Венгрией дату

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию 27 января, сославшись на повреждения. В ответ Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки.