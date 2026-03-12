У берегов Ирака произошла новая атака на нефтяной танкер. Судно было атаковано заминированным катером. Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источники.
По данным издания, это уже третий танкер, подвергшийся атаке. Ранее взрывы произошли еще на двух судах.
Сообщается, что в обоих случаях также использовались катера со взрывчаткой. После взрывов на борту танкеров возникли пожары.
По предварительной информации, среди членов экипажей двух судов есть погибшие и раненые. Точное число пострадавших пока не подтверждено.
Источник в силовых структурах не исключил, что атакованные суда могут иметь отношение к США.
