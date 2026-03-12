Ричмонд
Медведев: Украина — это несуществующая «Страна 404»

По словам Дмитрия Медведева, украинский кризис рано или поздно завершится, а миру предстоит столкнуться с новыми глобальными вызовами По словам Дмитрия Медведева, украинский кризис рано или поздно завершится, а миру предстоит столкнуться с новыми глобал.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404». Такое заявление он сделал в колонке журнала «Эксперт».

По его мнению, нынешний украинский кризис рано или поздно завершится. «На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей “Страны 404” в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы», — написал Медведев.

Политик считает, что сегодня многие западные страны сосредоточены на поддержке Украины, однако со временем внимание сместится на другие проблемы.

По словам Медведева, человечеству предстоит столкнуться с вызовами, связанными с развитием новых технологий и переходом на иной технологический уровень. Он отметил, что масштаб и глубину этих угроз миру еще только предстоит осмыслить и найти способы реагирования.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по украинскому конфликту — это не главное, гораздо важнее добиться достижений поставленных целей специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин до этого говорил об отсутствии сомнений, что Россия добьется урегулирования первопричин конфликта.

