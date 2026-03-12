Иран дал разрешение индийским танкерам на проход через Ормузский пролив

Иран снял ограничения на проход через Ормузский пролив для танкеров, зарегистрированных под индийским флагом, после переговоров между министрами иностранных дел двух стран.
Как сообщается, это решение было достигнуто в ходе консультаций между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и его иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Двумя днями ранее через пролив прошёл танкер под либерийским флагом, который перевозил нефть из Саудовской Аравии. Капитаном судна был гражданин Индии. Танкер благополучно прибыл в порт Мумбаи, став первым за последнее время кораблём, следующим в Индию, которому удалось преодолеть этот маршрут.
Ормузский пролив — единственный морской канал для экспорта энергоносителей из большинства стран Персидского залива на мировые рынки. Он соединяет Персидский залив на северо-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с Аравийским морем Индийского океана.