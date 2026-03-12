Иран дал разрешение индийским танкерам на проход через Ормузский пролив

Два судна уже успешно преодолели этот маршрут, в то время как для судов под флагами США, ЕС и Израиля ограничения остаются в силе. По информации телеканала NDTV, ссылающегося на свои источники, Иран разрешил судам под индийским флагом свободно проходить через Ормузский пролив.