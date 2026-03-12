Ричмонд
Иран дал разрешение индийским танкерам на проход через Ормузский пролив

Иран открыл Ормузский пролив для индийских танкеров.

Источник: Аргументы и факты

Иран снял ограничения на проход через Ормузский пролив для танкеров, зарегистрированных под индийским флагом, после переговоров между министрами иностранных дел двух стран.

Два судна уже успешно преодолели этот маршрут, в то время как для судов под флагами США, ЕС и Израиля ограничения остаются в силе. По информации телеканала NDTV, ссылающегося на свои источники, Иран разрешил судам под индийским флагом свободно проходить через Ормузский пролив.

Как сообщается, это решение было достигнуто в ходе консультаций между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и его иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Двумя днями ранее через пролив прошёл танкер под либерийским флагом, который перевозил нефть из Саудовской Аравии. Капитаном судна был гражданин Индии. Танкер благополучно прибыл в порт Мумбаи, став первым за последнее время кораблём, следующим в Индию, которому удалось преодолеть этот маршрут.

Ормузский пролив — единственный морской канал для экспорта энергоносителей из большинства стран Персидского залива на мировые рынки. Он соединяет Персидский залив на северо-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с Аравийским морем Индийского океана.

