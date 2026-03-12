В Анапе отменили смены в школах и детсадах из-за атаки БПЛА

Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что в городе сохраняется опасность ударов беспилотников. В связи с этим власти рекомендовали родителям оставить детей дома.
«Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования», — написала Маслова в Telegram.
Детские сады в полноценном формате работать не будут, но сформированы дежурные группы. Мэр попросила родителей следить, чтобы дети не гуляли на улице во время сигнала опасности.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили 80 беспилотников над Россией, из них 30 — над Кубанью.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.