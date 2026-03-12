Удар по школе в Иране США могли нанести из-за сбоя разведки или ИИ

Авиаудар по школе для девочек в городе Минабе на юге Ирана могли нанести по ошибке. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, удар произошел 28 февраля по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. В этот день США наносили удары по расположенной рядом иранской военной базе.
В результате атаки, как утверждается, погибли более 175 человек. Большинство из них были учениками школы.
Источник газеты сообщил, что сначала возник вопрос, почему здание школы оказалось в списке целей.
По одной из версий, причиной могла стать ошибка разведки при определении координат. Также рассматривается версия сбоя в системах искусственного интеллекта, которые используются для анализа разведданных и поиска целей.
Как отмечает издание, американские и израильские военные применяют систему Maven компании Palantir для обработки разведывательной информации.
Сообщается, что американская версия этой системы частично использует технологию Claude, разработанную компанией Anthropic.
Источники газеты допускают, что из-за быстроты операции под названием «Эпическая ярость» выбранные системой цели могли быть проверены недостаточно тщательно.
Ранее Пентагон просил компанию Anthropic предоставить военным полный доступ к технологии Claude для использования в военных операциях. Руководство компании отказалось, заявив, что такие системы пока нельзя применять без постоянного контроля человека.
Читайте также: Иран атаковал топливные резервуары в Бахрейне и объекты в странах залива.