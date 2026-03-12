Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что в американской операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке произошел очередной провал, последствия которого отразятся на всем мире.
По его словам, власти США словно намеренно пытаются обрушить мировую экономику.
«Нападение на иранский банк стало вторым по масштабу провалом операции “Эпический провал”. С помощью Хегсета они, возможно, спровоцировали массовое изъятие вкладов на Ближнем Востоке, которое может начаться после того, как Иран предпримет ответные меры», — написал он в социальной сети X*.
Профессор подчеркнул, что последствия этого будут катастрофическими.
Западные эксперты предрекают Соединенным Штатам в ближайшем будущем небывалую депрессию.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.