Медведев в статье назвал Украину несуществующей «страной 404»

«На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей “Страны 404” в ближайшем будущем придёт осознание необходимости ответа на куда как более серьёзные глобальные вызовы и угрозы», — считает Медведев.
По мнению Медведева, новые вызовы будут связаны с переходом человечества на новый технологический уровень.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что страны Запада начинают понимать неэффективность и вред от санкций против Москвы. По его словам, особенно это заметно в США.
