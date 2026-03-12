Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский кризис, как и другие конфликты, «рано или поздно» завершится. Саму Украину Медведев в статье для издания «Эксперт» назвал «страной 404».
Медведев заявил, что украинский конфликт «активно поддерживается усилиями группы русофобски настроенных стран», а после его завершения придет понимание необходимости ответа на глобальные вызовы и угрозы из-за перехода на новый технологический уровень.
«Ошибкой 404» является ситуация, когда ссылке не соответствует ни одной страницы сайта. Медведев в прошлом уже называл Украину «страной 404».
