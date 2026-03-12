Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что Трамп хочет добиться MAGA через ИИ

Администрация Дональда Трампа рассчитывает обеспечить лидерство США через активное развитие технологий искусственного интеллекта, заявил Дмитрий Медведев.

Источник: Аргументы и факты

ИИ может стать ключевым инструментом политики США по укреплению мирового лидерства.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт».

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа проявляет устойчивый интерес к развитию технологий искусственного интеллекта.

Медведев считает, что в Белом доме рассчитывают с помощью масштабных технологических новаций обеспечить прорыв в различных сферах, повысить конкурентоспособность экономики США и добиться технологического отрыва от других стран.

«Иными словами, добьется MAGA — цели, написанной на кепке Трампа», — отметил зампред Совбеза.

Он также добавил, что массовые дешевые цифровые технологии могут стать инструментом «мягкого порабощения» человека через удобные сервисы, которые со временем лишают людей важных навыков — анализа информации, чтения и способности формулировать сложные мысли.

По его словам, высокая доходность таких технологий подтверждается экономическими показателями крупных IT-компаний, включая Meta, Google, Amazon и Apple, а также китайские корпорации China Mobile, Alibaba Group и Tencent Holdings.

Ранее политолог Елена Штульман заявила, что разговоры о том, будто искусственный интеллект может поработить человека, не имеют оснований. По ее словам, работа цифровых систем напрямую зависит от инфраструктуры — электричества, серверов и дата-центров.

Эксперт также отметила, что более серьезной проблемой может стать влияние цифровой среды на навыки общения молодежи, поскольку онлайн-коммуникация часто подменяет живой диалог.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше