Медведев заявил, что Трамп хочет добиться MAGA через ИИ

ИИ может стать ключевым инструментом политики США по укреплению мирового лидерства.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт».
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа проявляет устойчивый интерес к развитию технологий искусственного интеллекта.
Медведев считает, что в Белом доме рассчитывают с помощью масштабных технологических новаций обеспечить прорыв в различных сферах, повысить конкурентоспособность экономики США и добиться технологического отрыва от других стран.
«Иными словами, добьется MAGA — цели, написанной на кепке Трампа», — отметил зампред Совбеза.
Он также добавил, что массовые дешевые цифровые технологии могут стать инструментом «мягкого порабощения» человека через удобные сервисы, которые со временем лишают людей важных навыков — анализа информации, чтения и способности формулировать сложные мысли.
Ранее политолог Елена Штульман заявила, что разговоры о том, будто искусственный интеллект может поработить человека, не имеют оснований. По ее словам, работа цифровых систем напрямую зависит от инфраструктуры — электричества, серверов и дата-центров.
Эксперт также отметила, что более серьезной проблемой может стать влияние цифровой среды на навыки общения молодежи, поскольку онлайн-коммуникация часто подменяет живой диалог.