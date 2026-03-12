Bloomberg: Иран истощает дорогостоящий арсенал США дешевым оружием

Войска США были вынуждены расходовать значительные объёмы дорогостоящих средств противоракетной обороны для противодействия иранским атакам. Хотя министерство обороны США сообщает о сокращении числа атак на 80%, Тегеран ежедневно осуществляет удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре в регионе Ближнего Востока. Целью этих действий является поднятие цен на нефть до уровня, который станет неприемлемым для западных стран, Bloomberg. Кроме того, внутри Ирана использование зенитных ракет лишает США преимущества в воздушном пространстве.