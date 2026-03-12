Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Иран истощает дорогостоящий арсенал США дешевым оружием

Военные США в ходе операции в Иране тратят дорогие высокоточные ракеты и снаряды ПВО, в то время как Тегеран использует потенциально бесконечный запас дронов и зенитные ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Иран располагает специфичным комплексом ракет и беспилотных летательных аппаратов, с чем США прежде не сталкивались. Об этом пишет Bloomberg.

Войска США были вынуждены расходовать значительные объёмы дорогостоящих средств противоракетной обороны для противодействия иранским атакам. Хотя министерство обороны США сообщает о сокращении числа атак на 80%, Тегеран ежедневно осуществляет удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре в регионе Ближнего Востока. Целью этих действий является поднятие цен на нефть до уровня, который станет неприемлемым для западных стран, Bloomberg. Кроме того, внутри Ирана использование зенитных ракет лишает США преимущества в воздушном пространстве.

Издание указывает, что Иран в течение многих лет увеличивал свои запасы ракет и беспилотников, распределяя и маскируя их по всей территории государства. Баллистические ракеты Тегерана преодолевают системы защиты союзников США в этом регионе, а недорогие беспилотники типа Shahed вынуждают американцев и их партнеров применять высокозатратные комплексы противовоздушной обороны.

Американские официальные лица убеждены, что Иран не обладает возможностями для достижения победы в данном конфликте, сообщает Bloomberg. Однако каждый день, когда вооружения Тегерана продолжают создавать угрозу для гражданского населения, военных баз и нефтяной инфраструктуры Ближнего Востока, политическое давление на администрацию Белого дома лишь возрастает, пишет агентство.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше