Bloomberg: Иран истощает дорогостоящий арсенал США дешевым оружием

Войска США были вынуждены расходовать значительные объёмы дорогостоящих средств противоракетной обороны для противодействия иранским атакам. Хотя министерство обороны США сообщает о сокращении числа атак на 80%, Тегеран ежедневно осуществляет удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре в регионе Ближнего Востока. Целью этих действий является поднятие цен на нефть до уровня, который станет неприемлемым для западных стран, Bloomberg. Кроме того, внутри Ирана использование зенитных ракет лишает США преимущества в воздушном пространстве.
Издание указывает, что Иран в течение многих лет увеличивал свои запасы ракет и беспилотников, распределяя и маскируя их по всей территории государства. Баллистические ракеты Тегерана преодолевают системы защиты союзников США в этом регионе, а недорогие беспилотники типа Shahed вынуждают американцев и их партнеров применять высокозатратные комплексы противовоздушной обороны.
Американские официальные лица убеждены, что Иран не обладает возможностями для достижения победы в данном конфликте, сообщает Bloomberg. Однако каждый день, когда вооружения Тегерана продолжают создавать угрозу для гражданского населения, военных баз и нефтяной инфраструктуры Ближнего Востока, политическое давление на администрацию Белого дома лишь возрастает, пишет агентство.