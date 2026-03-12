Китай предостерег США от предоставления ИИ права «определять жизнь и смерть»

10 марта Anthropic подала в суд иск на Пентагон, его главу Пита Хегсета, несколько федеральных ведомств, а также чиновников администрации президента Дональда Трампа. Разработчик ИИ обвинил власти в попытке разрушить его бизнес из-за отказа подчиняться требованиям министерства. Конфликт между Anthropic и Пентагоном начался из-за разных этических подходов в использовании ИИ-инструмента Claude. Anthropic потребовала исключить использование Claude для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. Администрация Дональда Трампа заявила, что компания представляет угрозу безопасности, так как пытается ограничивать возможности Пентагона.