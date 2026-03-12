Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде завоют сирены 12 марта: власти просят не паниковать

В городе в очередной раз проверят системы оповещения населения.

Волгоградцев просят сохранять спокойствие: сегодня, 12 марта 2026 года, на улицах города-героя будет шумно. В администрации Волгограда предупредили о масштабной проверке готовности систем оповещения населения. Электросирены и мощные громкоговорители включат в рамках плановых технических работ с 10 часов утра.

Специалисты будут проверять, насколько слаженно работают городская и региональная автоматизированные системы. Главная задача — убедиться, что в случае реальной угрозы сигнал «Внимание всем!» дойдет до каждого жителя в любом районе города. Учения затронут все муниципальные округа, так что характерный звук работающих сирен может быть слышен повсеместно.

В мэрии подчеркивают: это мероприятие плановое, никакой реальной опасности нет. Звуковые сигналы — лишь часть обязательной проверки оборудования, которую проводят регулярно. Жителей просят не прерывать свои дела, не поддаваться панике и спокойно заниматься повседневными задачами.

Обычно такие проверки длятся недолго, а звук сирен означает, что система исправна и готова к работе. Никаких дополнительных действий от горожан, кроме соблюдения спокойствия, не требуется.

Ранее волгоградцев предупреждали о включении гроскоговорителей.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше