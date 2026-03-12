В Волгограде завоют сирены 12 марта: власти просят не паниковать

Специалисты будут проверять, насколько слаженно работают городская и региональная автоматизированные системы. Главная задача — убедиться, что в случае реальной угрозы сигнал «Внимание всем!» дойдет до каждого жителя в любом районе города. Учения затронут все муниципальные округа, так что характерный звук работающих сирен может быть слышен повсеместно.