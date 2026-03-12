В Волгограде завоют сирены 12 марта: власти просят не паниковать

Волгоградцев просят сохранять спокойствие: сегодня, 12 марта 2026 года, на улицах города-героя будет шумно. В администрации Волгограда предупредили о масштабной проверке готовности систем оповещения населения. Электросирены и мощные громкоговорители включат в рамках плановых технических работ с 10 часов утра.
Специалисты будут проверять, насколько слаженно работают городская и региональная автоматизированные системы. Главная задача — убедиться, что в случае реальной угрозы сигнал «Внимание всем!» дойдет до каждого жителя в любом районе города. Учения затронут все муниципальные округа, так что характерный звук работающих сирен может быть слышен повсеместно.
В мэрии подчеркивают: это мероприятие плановое, никакой реальной опасности нет. Звуковые сигналы — лишь часть обязательной проверки оборудования, которую проводят регулярно. Жителей просят не прерывать свои дела, не поддаваться панике и спокойно заниматься повседневными задачами.
Обычно такие проверки длятся недолго, а звук сирен означает, что система исправна и готова к работе. Никаких дополнительных действий от горожан, кроме соблюдения спокойствия, не требуется.
Ранее волгоградцев предупреждали о включении гроскоговорителей.