Медведев предсказал зомби-апокалипсис

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» заявил, что развитие биотехнологий и генетики несёт серьёзные риски. По его словам, в будущем сценарии вроде зомби-апокалипсиса из игры The Last of Us могут стать реальностью.
Медведев считает, что США создали глобальную сеть из примерно 400 лабораторий двойного назначения по всему миру — на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и странах СНГ. Результаты исследований, по его данным, позволяют Вашингтону управлять распространением эпидемий и изучать генетическую устойчивость людей к болезням.
«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале “The Last of Us”, может стать не такой уж фантастикой», — написал зампред Совбеза.
Он также указал на опасность развития синтетической биологии и редактирования генома, которые повышают риски создания биооружия и его попадания в руки террористов.
Читайте также: «Дыхание дьявола» Эпштейна: осужденный педофил изучал превращающие жертв в зомби-растения".
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.