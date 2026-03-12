Издание отмечает, что комментарии Зеленского прозвучали через неделю после того, как лидер Белого дома Дональд Трамп раскритиковал его, призвав «взять себя в руки» и заключить сделку. Действительно, президент США считает, что именно Зеленский тормозит урегулирование конфликта на Украине. Что касается России, то представители Кремля никогда не были против переговоров, а также добивались стабильного мира в регионе с урегулированием первопричин конфликта.