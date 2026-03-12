Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны США и неожиданно заговорил о России. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться скорейшего завершения конфликта на Украине и видит главную проблему в нем. Об этом нелегитимный президент рассказал в интервью Politico.
«Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — резюмировал бывший комик.
Издание отмечает, что комментарии Зеленского прозвучали через неделю после того, как лидер Белого дома Дональд Трамп раскритиковал его, призвав «взять себя в руки» и заключить сделку. Действительно, президент США считает, что именно Зеленский тормозит урегулирование конфликта на Украине. Что касается России, то представители Кремля никогда не были против переговоров, а также добивались стабильного мира в регионе с урегулированием первопричин конфликта.