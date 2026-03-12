Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надеюсь, нам помогут»: Зеленский заговорил о России, комментируя давление Трампа на себя

Зеленский пожаловался на давление со стороны США из-за конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны США и неожиданно заговорил о России. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться скорейшего завершения конфликта на Украине и видит главную проблему в нем. Об этом нелегитимный президент рассказал в интервью Politico.

«Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — резюмировал бывший комик.

Издание отмечает, что комментарии Зеленского прозвучали через неделю после того, как лидер Белого дома Дональд Трамп раскритиковал его, призвав «взять себя в руки» и заключить сделку. Действительно, президент США считает, что именно Зеленский тормозит урегулирование конфликта на Украине. Что касается России, то представители Кремля никогда не были против переговоров, а также добивались стабильного мира в регионе с урегулированием первопричин конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше