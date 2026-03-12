В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт», Медведев подчеркнул, что США создали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие государства как полигоны для своих исследований. В эту сеть входит около 400 лабораторий двойного назначения, расположенных в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и на пространстве СНГ.