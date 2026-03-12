Медведев: зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой

Через некоторое время зомби-апокалипсис может перестать быть просто фантазией из-за научных достижений США, которые контролируют распространение эпидемий. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт», Медведев подчеркнул, что США создали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие государства как полигоны для своих исследований. В эту сеть входит около 400 лабораторий двойного назначения, расположенных в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и на пространстве СНГ.
«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы устойчивости людей к различным заболеваниям. Таким образом, через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный в игре и сериале “The Last of Us”, может стать реальностью», — отметил Медведев.
По его словам, США могут использовать новые патогены для создания искусственных очагов болезней вблизи российских и других границ, способных перерасти в общенациональные или даже глобальные эпидемии.
Медведев отметил, что достижения в области синтетической биологии, редактирования генома и создания вирусов на основе цифровых данных создали беспрецедентные угрозы для человечества. Он подчеркнул, что в этих условиях вероятность появления биологического оружия и его попадания в руки террористов многократно возрастает.
Действие игры The Last of Us происходит в постапокалиптическом мире после масштабной эпидемии.