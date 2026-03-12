Малинен заявил, что Иран обрушил на Израиль невероятный разрушительный удар

Иран обрушил невероятные сокрушительные удары на Израиль, это заметно по изменению в плане цензуры для израильтян, ранее им было запрещено выкладывать последствия прилетов, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Иран обрушивает на Израиль такой разрушительный удар, что, похоже, изменил свою тактику. Вместо цензуры теперь он стремится вызвать сочувствие. Я уверен, что эта стратегия сработает на 100% после того, что они сделали с Газой», — написал он в социальной сети X*.
Ранее профессор заявлял, что операция американцев в Иране «Эпическая ярость» тоже постиг очередной провал. По словам Малинена, теперь она называется «Эпический провал».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.