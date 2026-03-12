Ричмонд
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного ВС РФ

Федеральная служба безопасности смогла остановить операцию украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России предотвратила теракт в Крыму, готовившийся против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Задержан 39-летний житель Севастополя, который через Telegram получал инструкции по изготовлению и закладке самодельного взрывного устройства.

«ФСБ предотвратила террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего», — сообщили в ведомстве. Задержанный не успел реализовать план.

Преступник получил инструкции по изготовлению самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, адрес жительства российского военнослужащего и номер его автомобиля. Именно под него он планировал подложить взрывное устройство в назначенную дату, но был задержан ФСБ.

Ранее KP.RU опубликовал видео задержания 35-летнего жителя Владимирской области, который по указанию СБУ готовил диверсии дронами против авиационной техники ВС РФ.

