Politico рассказало, чего опасается Европа в связи с действиями Трампа

Издание Politico заявило, что европейские политики опасаются прекращения поставок оружия Украине президентом США Дональдом Трампом из-за ближневосточного кризиса.

Эксперты, пообщавшиеся с политиками, заявили, что США быстро расходуют некоторые вооружения и в целом «отвлечены» от украинского конфликта.

Обострение конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. За некоторое время до него Иран охватили массовые протесты.

