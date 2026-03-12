Politico рассказало, чего опасается Европа в связи с действиями Трампа

Издание Politico заявило, что европейские политики опасаются прекращения поставок оружия Украине президентом США Дональдом Трампом из-за ближневосточного кризиса.
Эксперты, пообщавшиеся с политиками, заявили, что США быстро расходуют некоторые вооружения и в целом «отвлечены» от украинского конфликта.
Обострение конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. За некоторое время до него Иран охватили массовые протесты.
