Агрессивное поведение Зеленского сочли угрозой для всей Европы

«Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведёт себя как хулиган всея Европы… Именно из-за всё более агрессивного и жёстокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы», — сказал Бока.