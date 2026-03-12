Ричмонд
Медведев предрёк конец «заукраинскому безумству» Запада

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Эксперта» заявил, что украинский кризис, поддерживаемый западными странами, рано или поздно закончится. Он сравнил ситуацию с другими историческими конфликтами и подчеркнул, что впереди — более серьёзные глобальные вызовы.

«Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня “коллективный Запад”, не может длиться вечно», — пишет Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция должна завершиться успешным исходом. По его словам, это необходимо для предотвращения атак на российские города, подобно недавнему обстрелу Брянска.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

