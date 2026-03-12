«Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня “коллективный Запад”, не может длиться вечно», — пишет Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция должна завершиться успешным исходом. По его словам, это необходимо для предотвращения атак на российские города, подобно недавнему обстрелу Брянска.
