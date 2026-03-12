Politico: Европа боится, что Трамп прекратит поставлять Украине оружие

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп прекратит поставки вооружения Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
«Соединенные Штаты отвлечены и быстро расходуют некоторые вооружения, которые Европа хочет закупить для Украины», — отметил один из собеседников издания.
Ближайшие месяцы США, возможно, будут отдавать приоритет собственным потребностям, что, безусловно, затронет Украину, считает представитель одной из стран НАТО.
«Опасение вызывает то, что Трамп нарушит соглашения, прекратит поставки», — заявил Politico еще один источник.
Ранее издание отмечало, что Владимир Зеленский, в частности, беспокоится из-за возможности столкнуться с нехваткой американских ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на фоне их применения Штатами в операции против Ирана.