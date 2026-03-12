Лебедев: в Харькове попал под удар район завода, производящего детали ракет

В Харькове нанесен удар по району завода, производящего комплектующие для ракет, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, взрыв прогремел в промзоне на западе Харькова.
«Удар в полчетвертого утра, описывают, как взрыв с детонацией Харьковского станкостроительного завода, где на данный момент изготавливают запчасти для ракет “Фламинго” и РСЗО», — написал он.
Информации о последствиях удара по объекту украинского ВПК нет.
Координатор подполья сообщил также о нанесении ударов по объектам противника в пригороде Харькова.
По словам Лебедева, под удар попало также место ночевки боевиков ВСУ, тренирующихся на полигоне в районе Чугуева Харьковской области.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по выявленному разведкой на территории города Глухов Сумской области заводу, на котором производили компоненты для дальнобойных дронов ВСУ.