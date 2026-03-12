Малинен призвал Финляндию помириться с РФ, потому что ЕС не спасет финнов

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал правительство Финляндии помириться с Россией и открыть восточную границу, потому что Евросоюз не сможет спасти финнов от катастрофы.
«Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису в нефтегазовой и химической отраслях. ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может», — написал он в социальной сети X*.
Под постом он отметил президента Финляндии Александра Стубба, премьера Петтери Орпо, главу МИД Элину Валтонен и других политических деятелей страны.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Иран полностью контролирует Ормузский пролив, через который идут поставки нефти и газа и в Европу, и в Азию.
Ранее Малинен заявил, что к концу месяца все санкции против РФ снимут.
