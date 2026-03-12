Трамп: США победили Иран за первый час войны

Президент Дональд Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Трамп, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».