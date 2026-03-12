Губарев ответил на заявление генерала Алаудинова из-за постов о «Ахмате»

Ветеран специальной военной операции и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев прокомментировал возможное судебное разбирательство после заявления командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом он рассказал военному корреспонденту Юрию Котенку.
По словам Губарева, он не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Ранее Алаудинов попросил проверить публикации ветерана в его блоге.
Губарев заявил, что целью его постов было вызвать у читателей критическое отношение к деятельности Алаудинова и обсуждение роли подразделения «Ахмат» в ходе специальной военной операции.
Он также отметил, что считает действия генерала «деструктивными» и привел в качестве примеров несколько публичных скандалов с его участием.
Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева.
Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал документ, который назван заявлением о совершении преступления. На нем стоит подпись Апти Алаудинова. В тексте документа командир подразделения «Ахмат» упоминается в третьем лице.
