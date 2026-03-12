Губарев ответил на заявление генерала Алаудинова из-за постов о «Ахмате»

Узнать больше по теме

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России

Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.