Губарев ответил на заявление генерала Алаудинова из-за постов о «Ахмате»

Ветеран специальной военной операции и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев прокомментировал возможное судебное разбирательство после заявления командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

Ветеран специальной военной операции и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев прокомментировал возможное судебное разбирательство после заявления командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом он рассказал военному корреспонденту Юрию Котенку.

По словам Губарева, он не считает себя виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Ранее Алаудинов попросил проверить публикации ветерана в его блоге.

Губарев заявил, что целью его постов было вызвать у читателей критическое отношение к деятельности Алаудинова и обсуждение роли подразделения «Ахмат» в ходе специальной военной операции.

Он также отметил, что считает действия генерала «деструктивными» и привел в качестве примеров несколько публичных скандалов с его участием.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал документ, который назван заявлением о совершении преступления. На нем стоит подпись Апти Алаудинова. В тексте документа командир подразделения «Ахмат» упоминается в третьем лице.

Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.

