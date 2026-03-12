Моджтаба Хаменеи в опасности: сколько аятолл «в запасе» у Ирана

Что известно о ранении Хаменеи-младшего
По данным CNN, избранный решением Совета экспертов верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменени был ранен в первый день военной операции США и Израиля в Иране, когда погиб его отец Али Хаменени, пишет «Лента.ру».
Одни источники утверждают, что иранский лидер получил легкую травму, другие рассказывают, что у него перелом ноги и даже ампутация. Также есть информация о том, что у политика рваные раны на лице.
Израильские СМИ рассказывают, что новому руководителю Исламской Республики якобы ампутировали ногу. В Сети появилась фотография, на которой Хаменеи находится на больничной кровати. Сам Моджтаба не появляется на публике уже в течение нескольких дней.
12 марта МИД Ирана МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера, однако заявил, что он чувствует себя хорошо. Когда Хаменеи-младший выступит с речью перед народом, пока не известно.
Кто угрожает жизни Моджтабы Хаменеи
Уничтожение нового лидера Ирана — Моджтабы Хаменеи — официальная цель Израиля. 4 марта глава Минобороны страны Исраэль Кац заявил, что любой новый рахбар станет целью для ликвидации, сообщает RTVI.
Глава Белого дома Дональд Трамп открыто сказал, что новый лидер Исламской республики не сможет находиться у власти.
«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — заявил американский президент в беседе с журналистами ABC News.
10 марта, уже после того, как стало известно, кто заменит погибшего во время ударов США и Израиля Али Хаменеи, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп готов поддержать убийство Хаменеи-младшего, если тот не примет условия Вашингтона о прекращении ядерных разработок. Власти Ирана уже заявили, что не готовы согласиться на это требование США.
Кто может заменить Моджтабу Хаменеи
В случае гибели Моджтабы Хаменеи Иран выберет нового верховного лидера. Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН и автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева в беседе с RTVI напомнила, что новый глава должен соответствовать трем критериям: иметь религиозную компетентность, обладать такими моральными качествами, как справедливость и благочестие, и иметь управленческие способности. Эти требования закреплены в 109-й статье конституции.
Выбирать главу поручают 88 исламским богословам из Совета экспертов. При выборе нового лидера страны после смерти Али Хаменеи на пост руководителя страны были номинированы пять кандидатов: Ахмад Арафи, Мохаммад Хосейни-Бушери, Хасан Хомейни, Хасан Рухани, Моджтаба Хаменеи.
Последнего выбрали вопреки воле его отца, который выступал против такого решения из-за противоречия фундаментальным принципам Исламской республики, которая является антимонархической системой.
По словам Евдокии Добревой, в случае необходимости назначения нового верховного лидера в Иране недостатка в кандидатах не будет — десятки тысяч людей в стране соответствуют требованиям законодательства.
Рахбар не обязательно должен быть аятоллой — обладателем высокопоставленного титула в иерархии шиитского духовенства. На пост может претендовать любой авторитетный муджтахид.
«Если в статусе аятоллы в мире 82 человека, 67 из которых проживают в Иране, то статус худжат аль-ислам в иранских духовных семинариях (хаузах) Кума и Мешхеда ежегодно получают около 2500 человек. Вероятно, это десятки тысяч активных носителей титула среди клириков. Многие из них занимают посты в политике, Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и министерствах, но большинство остаются в религиозной сфере без публичной известности», — уточнила Евдокия Добрева.