«Венесуэла наоборот»: политолог раскрыл, почему США не выходят из иранского конфликта

При этом аналитик считает, что стратегически выигрывает Тегеран, потому что сумел перекрыть Ормузский пролив и взять под контроль экспорт нефти и газа из стран Персидского Залива.
Соединенные Штаты сами хотели распределять энергоресурсы как Ирана, так и его арабских соседей. Однако теперь это делает их принципиальный соперник и останавливаться не собирается. В итоге складывается картина довольно позорной для Дональда Трампа «Венесуэлы наоборот».
Аналитик добавил, что США уже вторую неделю не могут справиться с крупным региональным игроком, «который уверенно берет за горло мировой рынок нефти и газа».
Если в течение месяца Соединенные Штаты не сумеют сломать Иран силой, то их авторитет в мировой политике — и в глазах оппонентов, и в представлении союзников — неминуемо упадет. Самое унизительное для США состоит в том, что они уже не могут выйти из развязанного ими же конфликта в одностороннем порядке (как они это сделали в июне прошлого года).
Если Вашингтон попытается выйти из конфликта, Тегеран потребует гарантий ненападения в будущем, сохранения своего атомного проекта, отмены санкций и компенсации ущерба. Поэтому США вынуждены воевать дальше, понимая риски и непредсказуемость последствий, резюмирует аналитик.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года с серии ударов по стратегическим объектам на территории страны. В Вашингтоне заявляли, что целью кампании является уничтожение ракетной инфраструктуры Тегерана и устранение угрозы для союзников США. Иран в ответ начал наносить удары по американским базам и инфраструктуре партнеров Вашингтона в регионе.