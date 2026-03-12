«Венесуэла наоборот»: политолог раскрыл, почему США не выходят из иранского конфликта

Если в течение месяца Соединенные Штаты не сумеют сломать Иран силой, то их авторитет в мировой политике — и в глазах оппонентов, и в представлении союзников — неминуемо упадет. Самое унизительное для США состоит в том, что они уже не могут выйти из развязанного ими же конфликта в одностороннем порядке (как они это сделали в июне прошлого года).