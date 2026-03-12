В Омске проводили в последний путь экс-мэра и депутата Госдумы Виктора Шрейдера

Он был поистине целой эпохой, которая заложила основу развития города, основу развития области. Виктор Филиппович никогда не отказывал в совете многим руководителям региона, области и города, которые в разное время в сложных ситуациях к нему обращались. Всегда его советы были ценными, потому что он видел на многие десятилетия вперед, заложил те основы, на которых мы развиваем наш любимый город и Омскую область. Очень мало людей, которых можно действительно назвать государственными деятелями — и Виктор Филиппович являлся одним из таких людей. Скорбим вместе с вами", — отметил в своем выступлении Дмитрий Ушаков.