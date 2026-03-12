В Омске проводили в последний путь экс-мэра и депутата Госдумы Виктора Шрейдера

В четверг, 12 марта 2026 года, в стенах Регионального центра по связям с общественностью провожают в последний путь Виктора Филипповича Шрейдера, на протяжении нескольких десятилетий трудившегося на благо региона и областного центра, в том числе на посту мэра города. Проститься с ним пришли и действующие управленцы, в судьбе которых Виктор Филиппович принял прямое или косвенное участие, став для многих примером.
Слова соболезнования родным и близким почившего, в частности, принес первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.
"Уважаемые родные и близкие Виктора Филипповича, все, кто сегодня собрался проводить его в последний путь, примите искренние слова соболезнования в связи с уходом Виктора Филипповича.
Он был поистине целой эпохой, которая заложила основу развития города, основу развития области. Виктор Филиппович никогда не отказывал в совете многим руководителям региона, области и города, которые в разное время в сложных ситуациях к нему обращались. Всегда его советы были ценными, потому что он видел на многие десятилетия вперед, заложил те основы, на которых мы развиваем наш любимый город и Омскую область. Очень мало людей, которых можно действительно назвать государственными деятелями — и Виктор Филиппович являлся одним из таких людей. Скорбим вместе с вами", — отметил в своем выступлении Дмитрий Ушаков.
Церемонию прощания посетил и действующий мэр города Омска Сергей Шелест.
"Уважаемые родственники, уважаемые омичи, я думаю, для всех это большая утрата — для Омска, области и для России в целом. Много светлых дел Виктор Филиппович успел осуществить, как многие уже говорили, и в городе Омске, и на посту депутата Государственной Думы. Это невосполнимая утрата.
Идет огромное число соболезнований, обращений в адрес администрации города Омска. Олег Николаевич Смолин прислал правительственную телеграмму с соболезнованиями, Сергей Павлович Козубенко, с которым у них были планы сделать книгу об омских спортсменах, также просил передать искренние слова соболезнования.
Еще раз повторюсь, для всего города и области это большая утрата. Искренние соболезнования и светлая память", — подчеркнул градоначальник.
Напомним, Виктора Филипповича Шрейдера не стало 10 марта 2026 года на 75-м году жизни. С 1990 года он пребывал на руководящих должностях в городе и области, в том числе являлся мэром Омска с 2005 по 2011 год. Впоследствии он избирался депутатом VI и VII созывов Государственной Думы. Виктор Филиппович Шрейдер обретет покой на Старо-Северном мемориальном кладбище.