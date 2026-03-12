Эксперт: Трамп может стать «хромой уткой» после выборов в Конгресс

«ЮАР сейчас стоит игнорировать требования Трампа [о выходе из БРИКС, отзыве иска к Израилю] и дождаться выборов в Конгресс США, до которых полгода. На них, скорее всего, победят демократы. После этого Трамп превращается в “хромую утку”, и у него будет меньше возможностей влиять на внешнеполитический процесс», — отметил американист.