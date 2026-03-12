Ричмонд
Эксперт: Трамп может стать «хромой уткой» после выборов в Конгресс

Влияние Дональда Трампа на внешнюю политику США может заметно снизиться в случае проигрыша Республиканской партии, которую он представляет, на промежуточных выборах в Конгресс. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Дудакова, позиции Трампа уже сейчас существенно ослабли. Одной из причин он назвал решение Верховного суда США, ограничившее действие тарифов, ранее введенных Трампом в отношении ряда стран. Это решение ограничило возможные рычаги давления, которыми Белый дом мог пользоваться во внешней политике.

Дудаков считает, что участие США в конфликте с Ираном обусловлено в том числе попыткой Трампа. По мнению политолога, военная операция на Ближнем Востоке развивается не по плану Белого дома — Иран продолжает наносить удары по американским объектам в регионе.

«ЮАР сейчас стоит игнорировать требования Трампа [о выходе из БРИКС, отзыве иска к Израилю] и дождаться выборов в Конгресс США, до которых полгода. На них, скорее всего, победят демократы. После этого Трамп превращается в “хромую утку”, и у него будет меньше возможностей влиять на внешнеполитический процесс», — отметил американист.

Дудаков предположил, что ЮАР не согласится на требование США. Политолог уточнил, что в настоящее время отношения между двумя государствами можно назвать «крайне скверными». Он напомнил, что в 2025 году Трамп публично высказывал обвинения в адрес ЮАР по теме «геноцида белых фермеров» и угрожал санкциями.

Ранее новый посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл заявил, что Дональд Трамп требует, чтобы Южно-Африканская Республика стала внеблоковым государством и соблюдала политику неприсоединения.

