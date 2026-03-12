С погибшим на СВО комвзвода штурмовой роды простятся под Волгоградом

Жителя Урюпинска, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, проводят в последний путь земляки в пятницу, 13 марта.
Александр Поволокин заключил контракт с Минобороны в 2023 году. В зоне СВО он был командиром взвода штурмовой роты, рассказывают в администрации города.
«Александр Сергеевич героически погиб в боях под населенным пунктом Невельское в Донецкой народной республике. Он выполнил свой воинский долг до конца», — говорится в некрологе.
Бойцу исполнилось 39 лет. Дома его ждали жена и дети.
Павшего отпоют в Покровском храме в 11:15. Траурная церемония начнется в сквере Павших Борцов в полдень. Захоронят Александра Поволокина в хуторе Попов, где уже покоятся другие погибшие в зоне СВО жители Урюпинского района.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что в областном центре простились с бывшим участковым острова Сарпинский Алексеем Звонковым, погибшим на Украине.