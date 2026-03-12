Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С погибшим на СВО комвзвода штурмовой роды простятся под Волгоградом

Александр Поволокин заключил контракт с Минобороны в 2023 году, у него были жена и дети.

Жителя Урюпинска, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, проводят в последний путь земляки в пятницу, 13 марта.

Александр Поволокин заключил контракт с Минобороны в 2023 году. В зоне СВО он был командиром взвода штурмовой роты, рассказывают в администрации города.

«Александр Сергеевич героически погиб в боях под населенным пунктом Невельское в Донецкой народной республике. Он выполнил свой воинский долг до конца», — говорится в некрологе.

Бойцу исполнилось 39 лет. Дома его ждали жена и дети.

Павшего отпоют в Покровском храме в 11:15. Траурная церемония начнется в сквере Павших Борцов в полдень. Захоронят Александра Поволокина в хуторе Попов, где уже покоятся другие погибшие в зоне СВО жители Урюпинского района.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что в областном центре простились с бывшим участковым острова Сарпинский Алексеем Звонковым, погибшим на Украине.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше