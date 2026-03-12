Конституционный суд Беларуси принял послание президенту и парламенту

Председатель КС Сергей Сивец накануне Дня Конституции в среду огласил послание в полном объеме.
На мероприятии присутствовали судьи Конституционного суда, члены Совета республики, депутаты Палаты представителей, заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, министр юстиции Евгений Коваленко.
Конституционное послание президенту и парламенту принимается и оглашается каждый год с 1994-го накануне Дня Конституции.
Как отметил председатель КС, правовой основной и приоритетом социально-экономического развития страны являются конституционные положения, провозглашающие человека, его права и свободы высшей ценностью общества и государства.
«Республика Беларусь успешно противостоит возникающим вызовам и угрозам и уверенно движется по пути построения демократического социально-правового государства», — отметил Сивец.
По его словам, залогом незыблемости конституционного строя Беларуси является народное единство, которое проявляется сплочением всех поколений, национальностей, социальных слоев, религиозных конфессий на основе исторической памяти, твердого следования культурным и духовным традициям.