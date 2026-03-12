«Обязаны помнить»: Токаев высказался о Назарбаеве

По словам Токаева, в Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти. Он отметил, что для того времени это было оправданно, поскольку независимость, делающая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении. «Ныне действующую Конституцию ни в коем случае нельзя подвергать критике, этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в государственном строительстве. Мы строим справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева».