«Обязаны помнить»: Токаев высказался о Назарбаеве

По словам Токаева, в Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти. Он отметил, что для того времени это было оправданно, поскольку независимость, делающая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении. «Ныне действующую Конституцию ни в коем случае нельзя подвергать критике, этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в государственном строительстве. Мы строим справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева».
В нынешней жизни общества принцип «не человек для государства, а государство для человека» приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции. Раздел, посвященный защите прав и свобод человека, стал самым объемным — 30 статей. Это почти треть Основного закона, а раздел о президенте состоит всего из 10 статей", — подчеркнул Токаев.
По его словам, многие нормы, посвященные правам граждан, уникальны, потому что содержат новые смыслы. «Теперь на уровне Основного закона выражена наша готовность оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности. Это неотъемлемое право народа, и никто не может подвергать его сомнению или критике. Абсолютное большинство граждан разделяет государственную политику поддержки семьи».
Самая важная задача государства — проводить политику защиты интересов граждан. В конце концов, это вопрос суверенитета и будущего нации", — отметил Токаев. Он также подчеркнул, что проект Новой Конституции возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, образования, создания семьи и заканчивая ответственностью детей перед родителями.
Проект Основного закона — яркий пример гуманного отношения к гражданам. Некоторые его нормы еще недавно выглядели социальной утопией. Например, в новой Конституции появилась норма о вреде, который может быть нанесен государством человеку, включая возмещение вреда от незаконных действий государственных органов. «Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию человека», — этот афоризм отражает новые подходы к защите прав и интересов граждан Казахстана.
Вновь обращаю внимание на примат закона и порядка. Без полного понимания и превращения в важнейший элемент менталитета трудно говорить об укреплении казахской государственности", — заключил президент страны.