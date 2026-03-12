Токаев: Агропромышленый комплекс — приоритет экономики

Финансирование отрасли за последние годы увеличилось в разы. В частности, в прошлом году на льготное кредитование фермеров впервые было направлено свыше одного триллиона тенге. Такая мощная поддержка аграриям никогда ранее не оказывалась, об этом они говорят сами.