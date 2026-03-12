Ильсур Метшин: «Ваша самоотдача и готовность оказывать помощь заслуживают самого глубокого уважения и признания»

«Вспомнив важный лозунг времен Великой Отечественной войны “Все для фронта! Все для победы” наш город в едином порыве помогает казанцам на передовой: это и сотни километров маскировочных сетей, и продукты, и лекарства, и техника, и письма со словами поддержки, — подчеркнул градоначальник. — За всем этим стоите вы — истинные патриоты, которые оказывают всестороннюю помощь нашей армии и бойцам: это и финансовая помощь, и участие в сборе и доставке гуманитарной помощи. Вы вкладываете большие силы в общее дело, жертвуете своим временем, деньгами. Каждый ваш шаг продиктован искренним желанием сделать мир лучше и главное — показать нашим защитникам, их женам, детям — что они всегда могут рассчитывать на поддержку».