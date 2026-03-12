Ильсур Метшин: «Ваша самоотдача и готовность оказывать помощь заслуживают самого глубокого уважения и признания»

В Казанской Ратуше состоялось награждение волонтеров специальной военной операции — казанцев, которые от чистого сердца помогают военнослужащим и поддерживают их семьи. Мэр Казани поблагодарил добровольцев за самоотверженный труд и в торжественной обстановке вручил муниципальные награды. Наград были удостоены 29 человек, представляющих различные добровольческие движения. Помощь участникам СВО и новым регионам в Казани оказывают более 190 волонтерских организации.
«Искренне рад приветствовать Вас в стенах Казанской Ратуши — людей, которые в условиях спецоперации абсолютно бескорыстно помогают нашим военнослужащим, их семьям. Это большой труд, и особенно ценно, что вы действуете не по чьей-то указке, а по зову сердца. И нашу встречу я хотел бы начать со слов искренней благодарности и признательности всем вам — людям, которым небезразлична судьба Родины», — обратился к почетным волонтерам Ильсур Метшин.
Он добавил, что добровольческое движение столицы РТ всегда было надежной опорой в развитии города. «Рука об руку мы провели и масштабные мероприятия, громко заявившие о Казани на весь мир. Вместе боролись с пандемией в 2020 году. И вместе плечом к плечу создаем инфраструктуру победы с начала СВО», — отметил мэр.
Ильсур Метшин напомнил, что в городе с 2022 года создается эффективная система поддержки бойцов, которая постоянно совершенствуется. А в прошлом году был основан Координационный совет по оказанию гуманитарной помощи.
Благодаря такой системной работе и помощи волонтеров Казань направила уже 76 гуманитарных конвоев для бойцов, свыше 1,6 тыс. тонн помощи Лисичанску и Рубежному. В столице Татарстана продолжает активно работать городской штаб помощи семьям участников спецоперации — под патронажем города находятся тысячи семей и детей героев.
«Вспомнив важный лозунг времен Великой Отечественной войны “Все для фронта! Все для победы” наш город в едином порыве помогает казанцам на передовой: это и сотни километров маскировочных сетей, и продукты, и лекарства, и техника, и письма со словами поддержки, — подчеркнул градоначальник. — За всем этим стоите вы — истинные патриоты, которые оказывают всестороннюю помощь нашей армии и бойцам: это и финансовая помощь, и участие в сборе и доставке гуманитарной помощи. Вы вкладываете большие силы в общее дело, жертвуете своим временем, деньгами. Каждый ваш шаг продиктован искренним желанием сделать мир лучше и главное — показать нашим защитникам, их женам, детям — что они всегда могут рассчитывать на поддержку».
Мэр города поблагодарил волонтеров за оказанную поддержку, душевное отношение к важному для всей страны делу. «Ваша самоотдача и готовность оказывать помощь заслуживают самого глубокого уважения и признания. Пусть ваша доброта возвращается сторицей!» — заключил он.
Более 1,5 тыс. волонтерских организаций и свыше 62 тыс. волонтеров
Столица Татарстана стремительно развивает сферу волонтерства. Всего в городе насчитывается более 1,5 тыс. волонтерских организаций, в которых бескорыстно трудятся почти 63 тыс. человек. Только в направлении специальной военной операции работу ведут более 190 волонтерских организации.
Интересы всех добровольческих объединений города представляет Координационный совет гуманитарных организаций Казани, основанный в начале прошлого года. Он объединяет силы девяти добровольческих организаций, в которых комплексно помогают бойцам СВО и их семьям более 3,5 тыс. человек.
Мэр Казани наградил отличившихся волонтеров муниципальными наградами.
За активную гражданскую позицию, вклад в реализацию гуманитарных проектов и развитие волонтерского движения почетным знаком «Волонтер Казани» наградили заместителя руководителя АНБО «За Победу! Казань» Наталью Ахтямову, руководителя волонтерского отряда «Своих не бросаем!», директора СОШ № 101 им. П. А. Полушкина — Центра образования Советского района Казани Татьяну Петрову и руководителя волонтерского пункта «На Максимова» Алсу Фазуллину.
Почетные грамоты Казани вручили волонтеру АНБО «За Победу! Казань» Валентине Козловой, организатору волонтерского пункта «Быть добру» Ксении Муллагалиевой и волонтеру Надежде Панкратовой.
За активную гражданскую позицию, вклад в реализацию гуманитарных проектов и развитие волонтерского движения Благодарности Мэра Казани получили заместитель председателя РОО ветеранов боевых действий и пограничников запаса «Содружество пограничников» по РТ Айрат Абдуллин, руководитель волонтерского движения «Казань. Мы Вместе» Елена Агафонова, волонтеры АНБО гражданских инициатив «Ценим Жизнь» Алсу Аскарова и Ольга Губайдуллина, руководитель Волонтерского Народного Движения «ПомощьКазаньФронту» Алина Гайнутдинова, руководитель группы «ЧП Татарстан» Динара Галявиева, волонтер волонтерского пункта при храме преподобного Серафима Саровского Алевтина Иванова, меценат и волонтер благотворительного фонда «За мирное небо» Ирина Кузнецова, руководителю группы гуманитарной помощи именному батальону «Батыр — группа “Батыр, мы с вами” Диляра Насурлаева, волонтер АНБО гражданских инициатив “Ценим Жизнь” Марина Примакова.
Благодарностями Мэра Казани также наградили руководителя волонтерского направления АНО «Добрая Казань» Ирину Пшеничнову, руководителя волонтерской группы «Помощь СВОим Татарстан» Мавлию Салахову, волонтера АНО «Центр Поддержки Участников Специальной Военной Операции и Членов Их Семей “Дулкын” (“Волна”) Ларису Ситникову, медиа-координатора АНБО гражданских инициатив “Ценим Жизнь” Марию Скареднову, пресс-секретаря и координатора по волонтерской деятельности РО МОО “Союз Десантников” по РТ Дильнозу Смирнову, мецената Шамиля Фатыхова, куратора направления волонтерского пункта “На Максимова” Инну Феденко, куратора групп серебряных волонтеров АНО “Добрая Казань” Марину Филиппову и заместителя председателя РО МОО “Союз Десантников” по РТ, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Ярухина.
Благодарственными письмами Мэра города Казани награждены волонтеры волонтерской группы “Помощь СВОим Татарстан” Гульзира Ибрагимова и Зульфия Рахимова, волонтер Светлана Сухарева и руководитель волонтерского пункта, директор Дома культуры в поселке Константиновка Наталья Фаритова.
«Я так и писала: мне нужны только ваши руки и добрые сердца на пару часов»
Рассказывая о том, как пришла к волонтерской деятельности, Марина Примакова, волонтер АНБО гражданских инициатив «Ценим Жизнь» отметила, что не могла оставаться в стороне, будучи военным пенсионером. Она занимается добровольческой деятельностью с самого начала СВО, на протяжении четырех лет.
«Когда началась специальная военная операция, мне потребовалось время, чтобы осмыслить происходящее — полгода я просто наблюдала и прислушивалась. Но как военный пенсионер я не могла оставаться в стороне, тема отозвалась во мне очень остро. А потом увидела по телевизору репортаж о волонтерском движении в Казани и решила присоединиться. Тогда мы назывались “Золотые руки Ангела” — такие филиалы открывались по всей стране. Спустя год наша организация выросла и вышла на новый уровень, теперь мы называемся “Ценим жизнь”.
Еще один участник мероприятия, меценат и волонтер благотворительного фонда «За мирное небо» Ирина Кузнецова, занимается волонтерством практически с первых дней специальной военной операции. «Мной движет исключительно доброта, я делаю все только от сердца. С первых дней я представляла состояние жен, матерей, сестер, и от этого разрывалось сердце. Поэтому я стала помогать по мере своих сил, включая финансовую поддержку. Но считаю, что финансы — это самое простое, чем можно помочь», — отметила она.
Ирина Кузнецова является бизнесменом. В своем офисе — салоне продаж — она развернула пункт плетения маскировочных сетей. Волонтер заказала все необходимые материалы и предложила своим сотрудникам присоединиться к доброму делу. Идею поддержали — добровольцы занимались плетением сетей не только в свободное время, в перерывах между работой, но и в выходные.
«Иногда даже истории в соцсетях выкладывали. Просто с просьбой. Я так и писала: мне нужны только ваши руки и добрые сердца на пару часов, — поделилась волонтер. — Всегда повторяю, что деньги — это самое простое. На самом деле, плетение сетей — трудоемкий и долгий процесс, которому посвящено самое дорогое — время».
Заслуженную награду получила руководитель волонтерского пункта «На Максимова» Алсу Фазуллина. В этом году исполнилось три года с основания организации. За это время под руководством Алсу Фазуллиной изготовлено свыше 6 га маскировочных сетей, более 13 тыс. сухих армейских душей, 16 тыс. порций сухих супов, 4 тыс. отшитых изделий, 1 тыс. вязаных изделий, 19 тыс. окопных свечей. В общей сложности волонтерами пункта собрано свыше 50 тонн гуманитарной помощи.
«Наш волонтерский пункт “На Максимова” появился в январе 2023 года. Недавно мы отметили три года. Наши волонтеры трудятся много, вне зависимости от обстоятельств мы практически все время находимся здесь. И даже сейчас такая ситуация — после церемонии награждения я домой заглянула и поехала в пункт, потому что отгрузки приехали», — рассказала Алсу Фазуллина.
Она добавила, что желание заниматься благотворительностью у нее возникло еще задолго до начала спецоперации. «Я работаю доцентом кафедры инженерной экологии Казанского национального исследовательского технологического университета. В один из обычных дней я ехала на работу и планировала свой день. И вдруг поймала себя на мысли, что хочу заниматься благотворительностью», — вспоминает волонтер.
Руководитель волонтерского отряда «Своих не бросаем!» Татьяна Петрова совмещает благотворительную деятельность с работой директора школы, в которой она трудится более 40 лет.
«Я занимаюсь волонтерством уже пятый год — начали мы в 2022 году. Все началось с помощи сыну одного из наших учителей. Я, как директор школы, объявила, что нужно помочь обустроить солдат. И уже в мае того же года нам удалось отправить шесть машин гуманитарной помощи на сборный пункт, — поделилась собеседница. — Сначала как такового отряда не было: к этой работе присоединялись родители, дети, и те, кто ощущал боль за солдат и хотел помочь».
Постепенно такая работа переросла в помощь конкретным полкам. Сейчас Татьяна Петрова не только организует сбор гуманитарной помощи для бойцов, но и сама отвозит ее туда вместе с другими волонтерами: «Каждая поездка — это непосредственный контакт и знакомство с огромным количеством новых солдат. И каждое возвращение из этой поездки давал такой приток силы, что мы понимали: нужно помогать, ребятам нужна наша помощь».
Чтобы бойцы могли справиться с тоской по дому, волонтерский отряд «Своих не бросаем!» отправляет им также чак-чаки. На сегодняшний день для участников СВО испечено более 5 тонн татарского национального угощения. «Мы делимся своим чак-чаком и с другими волонтерскими организациями. Заказов на него очень много!», — отметила собеседница.
По ее словам, нужда в родном слове и родине ощущается на передовой очень сильно. «Когда приезжаешь и начинаешь говорить с ребятами на татарском языке — это самый трогательный момент, потому что некоторые из них начинают даже плакать. Наступает чувство глубокой связи и близости с родным краем», — призналась Татьяна Петрова.