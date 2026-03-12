Казахстан мог принять новую Конституцию еще в 2022 году, заявил Токаев

«Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер. Этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодежи. Новая Конституция — это по сути жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен».
«Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция — это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперед. Еще один момент. Эту конституционную реформу следует воспринимать с учетом изменений, внесенных в 2022 году», — сообщил президент.
Он добавил, что тогда поправки затронули почти треть статей Основного закона. «То есть, мы уже в то время могли принять новую Конституцию. И об этом говорилось на общественных площадках и в экспертных кругах. Но именно тогда было принято решение приступить к обновлению конституционных основ страны после тестирования ряда политических новаций. Не буду скрывать, это было мое решение».
Нынешняя конституционная реформа стала ответом на запрос общества, поэтому приобрела народный характер. «Напомню, что изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии вышли далеко за рамки этой инициативы», — рассказал глава государства.
Токаев отметил, что от граждан поступило около четырех тысяч предложений. «Из них только около пятнадцати процентов затрагивали деятельность Парламента, все остальные непосредственно касались различных аспектов объемной конституционной реформы. Впоследствии, уже в рамках работы Конституционной комиссии, количество обращений достигло двенадцати тысяч».
«Хочу особо отметить, что обсуждение проекта Основного закона шло более полугода с широким освещением в СМИ. О глубокой вовлеченности общества в этот процесс говорят многочисленные отклики и мнения граждан, направленные на платформы eGov и eOtinish. Число просмотров прямых трансляций заседаний Конституционной комиссии в социальных сетях превысило миллион», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что Комиссия, не имеющая аналогов как по своему масштабу, так и по профессиональному уровню специалистов в ее составе, проделала огромную работу. «Систематизация и приведение в порядок тысяч предложений — задача не из легких».
«Пользуясь случаем, я вновь выражаю благодарность всем гражданам, работавшим над текстом Народной Конституции. Также выражаю искреннюю признательность соотечественникам, проявившим сопричастность к судьбе страны и направившим свои предложения. Лишь после того, как эксперты пришли к консенсусу по всем ключевым пунктам, окончательный проект Новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации и вынесен на республиканский референдум».
«Уже в воскресенье наш народ сделает свой выбор. Безусловно, этот референдум займет особое место в истории Казахстана», — резюмировал президент.