В Казахстане идет масштабная модернизация инфраструктуры — Глава государства

Государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях. Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году.