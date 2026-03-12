«Данный проект адресован вам»: Токаев обратился к молодым казахстанцам

«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: “Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны”».