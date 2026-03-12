«Данный проект адресован вам»: Токаев обратился к молодым казахстанцам

«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: “Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны”».
«Ваш выбор, дорогие соотечественники, — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса», — сказал президент.
Токаев отметил, что именно молодежь в скором времени возьмет на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
«Ваши голоса — это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны. Современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям. Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности», — сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. «Мы — нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой “силой”», — сказал президент.
Он отметил, что граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. «Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру. Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал. Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции — это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей родины — Республики Казахстан», — сказал глава государства.