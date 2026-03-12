«Никогда не было прежде»: Токаев высказался о проекте новой Конституции Казахстана

«Важной новацией считаю запрет на право быть избранным в отношении коррупционеров, даже если их судимость была погашена или снята. Принципам справедливости также всецело отвечают гарантии неприкосновенности жилища. В проекте Конституции черным по белому написано, что никто не сможет лишить человека жилья или выселить из него без соответствующего судебного решения. Отдельной статьей в Основном законе, чего никогда не было прежде, закрепляется институт адвокатуры, внедряется так называемое правило Миранды. Это усилит гарантированные государством права человека на судебную защиту и получение юридической помощи. На конституционном уровне предлагается закрепить право на неприкосновенность частной жизни. Речь идет не только о тайне личных вкладов и сообщений. Конституционной защитой предлагается обеспечить тайну банковских операций и персональных данных, что актуально с учетом стремительного развития цифровых технологий и финансового сектора», — отметил президент.
Токаев подчеркнул, что кроме того, Казахстан планирует зафиксировать на высшем конституционном уровне гарантии защиты персональных данных и цифровых прав «В качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций. Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики», — обратил внимание президент. По его словам, особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.
«Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность», — пояснил он. Также президент напомнил, что предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и «городов ускоренного развития». «В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт. Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается», — заявил Токаев.
Глава государства также отметил, какие перспективы открывает нова Конституция. «Наша Новая Конституция открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, способствует тому, чтобы наша Родина стала Справедливым и Процветающим государством. Мы — мирная страна. Бирюзовый паспорт Казахстана хорошо знают и уважают в мире, а наших граждан везде встречают с теплом и радушием. Сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом. Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум — еще одна такая уникальная возможность. 15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать свое имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому», — заявил Токаев.
После президент обратился к молодежи Казахстана. «Активное участие в референдуме — проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день — это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины. Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновленной Конституции продолжит свое поступательное развитие и вскоре займет свое место среди самых передовых стран мира. Тогда вы сможете с гордостью сказать: “Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин”. Уверен, будущие поколения будут благодарны вам. Великий Абай говорил: “Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді” (“О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело”). Будучи сплоченным народом, мы взяли на себя важную и ответственную миссию, а самое главное, что нами движут благие помыслы. Все намеченные нами реформы принесут реальные плоды, так как они осуществляются во имя будущего страны. Нам доверены бескрайние просторы Великой степи, которую наши предки отстояли силой своего оружия и величием духа. Мы верим, что подрастающее поколение будет жить в Справедливом и Процветающем Казахстане. Мы приложим все усилия для того, чтобы воплотить наши планы в реальность. Я глубоко верю в созидательную силу нашего народа и высокие устремления молодежи. Наступило время сплотиться и самоотверженно трудиться ради достижения общей цели. Призываю всех преданно служить интересам нашей Родины! Пусть мир и согласие царят на нашей земле!» — заключил президент.