«Никогда не было прежде»: Токаев высказался о проекте новой Конституции Казахстана

После президент обратился к молодежи Казахстана. «Активное участие в референдуме — проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день — это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины. Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновленной Конституции продолжит свое поступательное развитие и вскоре займет свое место среди самых передовых стран мира. Тогда вы сможете с гордостью сказать: “Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин”. Уверен, будущие поколения будут благодарны вам. Великий Абай говорил: “Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді” (“О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело”). Будучи сплоченным народом, мы взяли на себя важную и ответственную миссию, а самое главное, что нами движут благие помыслы. Все намеченные нами реформы принесут реальные плоды, так как они осуществляются во имя будущего страны. Нам доверены бескрайние просторы Великой степи, которую наши предки отстояли силой своего оружия и величием духа. Мы верим, что подрастающее поколение будет жить в Справедливом и Процветающем Казахстане. Мы приложим все усилия для того, чтобы воплотить наши планы в реальность. Я глубоко верю в созидательную силу нашего народа и высокие устремления молодежи. Наступило время сплотиться и самоотверженно трудиться ради достижения общей цели. Призываю всех преданно служить интересам нашей Родины! Пусть мир и согласие царят на нашей земле!» — заключил президент.