Токаев раскритиковал «политический буллинг» со стороны казахстанцев

«Куда ни шло, когда “политический буллинг” силятся применить иностранные граждане, однако, когда этим пытаются заниматься наши соотечественники, тем более без всяких на то оснований, это трудно понять. В желании самоутвердиться, получить известность некоторые граждане попросту пересекают “красную линию”, за которой находятся национальные интересы.
Следует хотя бы попытаться вникнуть в идеологическую и политическую суть Новой Конституции, функциональную природу предложенных норм. Что касается, например, города Алатау, то специальные режимы касаются исключительно финансового управления, налоговых преференций и судебных процедур, необходимых для привлечения капитала.
Закрепляя в Конституции специальный правовой режим, мы создаем благоприятные условия для инвесторов. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан — это стабильное, открытое и свободное от барьеров государство с прозрачной ситуацией на внутреннем рынке.
Подобные территории являются и впредь будут оставаться неотъемлемой частью единого конституционного и правового пространства Казахстана. Как важнейшая составляющая конституционного строя, территориальная целостность и государственное устройство нашей страны незыблемы", — отметил президент.