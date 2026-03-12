Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев раскритиковал «политический буллинг» со стороны казахстанцев

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев глубже разобраться в сути Новой Конституции, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Куда ни шло, когда “политический буллинг” силятся применить иностранные граждане, однако, когда этим пытаются заниматься наши соотечественники, тем более без всяких на то оснований, это трудно понять. В желании самоутвердиться, получить известность некоторые граждане попросту пересекают “красную линию”, за которой находятся национальные интересы.

Следует хотя бы попытаться вникнуть в идеологическую и политическую суть Новой Конституции, функциональную природу предложенных норм. Что касается, например, города Алатау, то специальные режимы касаются исключительно финансового управления, налоговых преференций и судебных процедур, необходимых для привлечения капитала.

Закрепляя в Конституции специальный правовой режим, мы создаем благоприятные условия для инвесторов. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан — это стабильное, открытое и свободное от барьеров государство с прозрачной ситуацией на внутреннем рынке.

Подобные территории являются и впредь будут оставаться неотъемлемой частью единого конституционного и правового пространства Казахстана. Как важнейшая составляющая конституционного строя, территориальная целостность и государственное устройство нашей страны незыблемы", — отметил президент.